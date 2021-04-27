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Sefalet Endeksinde Venezuela Bu Yıl da İlk Sırada

27.04.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sefalet Endeksi raporunda ilk sırada yer alan Venezuela'da 2020 enflasyonu yüzde 3.713, faiz yüzde 37, işsizlik oranı yüzde 50,3 ve ekonomik küçülme yüzde 30,9 olarak hesaplandı

Sefalet Endeksinde Venezuela Bu Yıl da İlk Sırada

John Hopkins Üniversitesi’nden ekonomist Steve H. Hanke’nin her yıl yayınladığı Dünya Sefalet Endeksi raporunda Venezuela ilk sırada yer aldı. Ülkede 2020 enflasyonu yüzde 3.713, faiz yüzde 37, işsizlik oranı yüzde 50,3 ve ekonomik küçülme yüzde 30,9 olarak hesaplandı.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da yaşanan sosyoekonomik sorunların boyutlarını en net gösteren verilerden biri, ülkedeki her 6 kişiden birinin yurtdışına göç etmek zorunda kalması.

Sefalet endeksi hesabı ülkedeki işsizlik, enflasyon ve banka faiz oranlarının toplamından, kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi çıkarılarak yapılıyor. İşsizliğin yükselmesi geliri olmayanların sayısının arttığını, enflasyonun yükselmesi yaşamın pahalandığını gösterdiği için endeksin yükselmesi sefaletin arttığını, dolayısıyla ekonomide bozulmanın ortaya çıktığını gösteriyor.

156 ülkede yapılan ve National Review dergisinde yayınlanan araştırmada Venezuela’yı Zimbabve, Sudan, Libya ve Surinam takip etti. Geçen yıl refah seviyesi en yüksek olan ülkeler sırasıyla Guyana, Tayvan, Katar, Japonya ve Çin oldu. Endekste Türkiye ise 21’inci sırada yer aldı.

Raporda Latin Amerika ülkelerinden Arjantin (7), Peru (18), Uruguay (33), Panama (40), Kolombiya (41) ve Kosta Rika (50) sefalet oranı en yüksek elli ülke arasında yer alırken Güney Amerika ülkesi Guyana ve Küba refah oranı en yüksek ülkeler olarak gösterildi.

"Sefalet Endeksi", ABD'de Jimmy Carter'a karşı başkanlığa aday olduğunda bu ifadeyi tekrar tekrar kullanan Ronald Reagan sayesinde 1980 yılında popüler oldu. Reagan, bir televizyon yarışmasına atıfta bulunuyordu. Ancak Carter'ın kendisi de 1976'daki kampanyasında Gerald Ford'a karşı ilk kez bu ifadeyi kullanmıştı.

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