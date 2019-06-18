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Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi'nde pilot il Kırıkkale

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin pilot il olarak belirlendiği Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) kapsamında eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) Kırıkkale'de tanıtıldı.

Projenin uygulanmasında Kırıkkale'nin pilot il seçilmesi dolayısıyla Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Daire Başkanı Albay Turgay Dinçel, SEKAPS'ın seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin kaynakların saptanması, ihtiyaçların tespiti ve bildirilmesi, tahsis planlamasının yapılması ve protokollerin takibi, merkezi olarak takip edilmesi ve raporlar aracılığıyla analiz edilmesi maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından geliştirildiğini söyledi.

SEKAPS ile ilgili iki aşamanın işler hale getirildiğini, üçüncü aşamaya ise 2020 yılından itibaren başlanmasının planlandığını ve bu kapsamda Kırıkkale'nin pilot il olarak belirlendiğini aktaran Dinçel, "SEKAPS'ın içeriği tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların birlikte yaptığı titiz bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili işlemlerin, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde SEKAPS üzerinden gerçekleştirilecek olması sivil-asker işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil etmektedir." dedi.

- "İlimiz kritik tesisleri bünyesinde barındıran bir şehir"

Vali Yunus Sezer ise Kırıkkale'nin pilot il olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırıkkale'nin 43 ilin kesişme noktasında, önemli ve kritik tesislerin bulunduğu bir il olduğunu vurguladı.

Her an her şeye hazır olmak, mevcut hazırlıkları gözden geçirmek, güncel tutmak, planlı ve programlı hareket etmek gerektiğinin altını çizen Vali Sezer, şunları kaydetti:

"İlimiz kritik tesisleri bünyesinde barındıran bir şehir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikaları, TÜPRAŞ, doğal gaz çevrim santralleri gibi önemli ve kritik tesislerin yanı sıra doğal gaz boru hatlarının geçtiği bir yer. Diğer taraftan stratejik olarak önemli yatırımların planlandığı ve yapım aşamasına geçildiği bir ilimiz. Türkiye'deki tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu ve aynı şekilde ROKETSAN'ın ileriye dönük olarak çok kritik tesislerinin planlandığı bir il. Dolayısıyla Kırıkkale'nin bu anlamda her yönüyle bu planlamalara örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki kritik yıllarda da bu sistemin aktif olarak çalışması çok çok önemli."

Konuşmaların ardından uygulamalı SEKAPS eğitimi ve bilgilendirme sunumları yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Şahin Arsal, KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, kaymakamlar, il müdürleri, uzmanlar ve ilgililer katıldı.

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kırıkkale pilot il Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS)

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