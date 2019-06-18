Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi'nde pilot il Kırıkkale

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) Kırıkkale'de tanıtıldı.

Projenin uygulanmasında Kırıkkale'nin pilot il seçilmesi dolayısıyla Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Daire Başkanı Albay Turgay Dinçel, SEKAPS'ın seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin kaynakların saptanması, ihtiyaçların tespiti ve bildirilmesi, tahsis planlamasının yapılması ve protokollerin takibi, merkezi olarak takip edilmesi ve raporlar aracılığıyla analiz edilmesi maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından geliştirildiğini söyledi.

SEKAPS ile ilgili iki aşamanın işler hale getirildiğini, üçüncü aşamaya ise 2020 yılından itibaren başlanmasının planlandığını ve bu kapsamda Kırıkkale'nin pilot il olarak belirlendiğini aktaran Dinçel, "SEKAPS'ın içeriği tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların birlikte yaptığı titiz bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili işlemlerin, Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde SEKAPS üzerinden gerçekleştirilecek olması sivil-asker işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil etmektedir." dedi.