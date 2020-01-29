HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu

Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı - Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 822 bin vatandaşın eli ilk kez kalem tuttu - Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı 834 bin 789 kişi ile kadınlar gösterdi

SELMA KASAP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitimlere katılanların sayısı 1 milyonu aştı.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 1 Şubat 2018'de açıklanan ve 2. yılı tamamlanacak olan Okuryazarlık Seferberliği ile Türkiye'de okuryazarlık oranlarının artırılması konusunda önemli başarılar kaydedildi.

Halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları, 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.

Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı.

Bu kapsamda Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 2018 ve 2019 yılları arasında hiç okuma yazma bilmeyenler için yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma ve 2. kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı, bu kurslarda toplam 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 822 bin 795 vatandaşın ilk kez eli kalem tuttu.

Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı, 834 bin 789 kişi ile kadınlar gösterdi.

- Mobil uygulamalarla kursiyerlere destek

Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından OKU-YAZ adlı mobil uygulama hizmete sunuldu. Ders videoları, EBA'da yayımlanmaya başladı.

Seferberlik kapsamında eğitim materyallerinin basımı ve dağıtımı yapıldı.

Bir süredir Türkiye'de bulunan ve Türkçe'yi belli bir düzeyde öğrenen geçici koruma altındaki Suriyeli ve yabancı uyruklu bireylerin de okuryazarlık seferberliği çerçevesindeki kurslardan yararlanmalarına imkan sağlandı.

Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldıHatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli eğitim Bakanlığı Okuryazarlık Seferberliği

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Esad rejimi İdlib'in en büyük ilçesini ele geçirdi!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç cezaevinde çıktı

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Bakın nerede bulundu

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Hatay sınırına askeri araç sevkiyatı yapıldı

Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Wuhan'daki 32 Türk vatandaşıyla ilgili flaş gelişme!

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Araçtaki cesedi görüp ihbar ettiler

Adana'da polisi alarma geçiren olay! Araçtaki cesedi görüp ihbar ettiler

Bağırsağındaki uyuşturucu röntgende ortaya çıktı

Bağırsağına saklamış!

Kuşadası’nda hırsız dehşeti! Baltayla öldürdü

Tatil cennetinde dehşet! Baltayla öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.