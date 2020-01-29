Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu

SELMA KASAP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitimlere katılanların sayısı 1 milyonu aştı.

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 1 Şubat 2018'de açıklanan ve 2. yılı tamamlanacak olan Okuryazarlık Seferberliği ile Türkiye'de okuryazarlık oranlarının artırılması konusunda önemli başarılar kaydedildi.

Halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları, 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.

Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı.

Bu kapsamda Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 2018 ve 2019 yılları arasında hiç okuma yazma bilmeyenler için yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma ve 2. kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı, bu kurslarda toplam 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı.