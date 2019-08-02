HABER

Sefere çıkmak için kuşların uçmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Hatay'da tırıyla nakliye işi yapan şoför, işe çıkabilmek için aracına yuva yapan kuşların uçmasını bekliyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 20 gün önce vize işlemleri için park ettiği tırına kuşların yuva yaptığını gören şoför, sefere çıkmak için kuşların uçmasını bekliyor.

Geçimini uluslararası nakliye işi yaparak sağlayan 39 yaşındaki Abdurrahman Kocaman, Almanya'ya gitmek için vize işlemlerine başladı.

İşinin uzaması nedeniyle aracını ilçedeki tır garajına park eden Kocaman, 20 gün sonra yanına geldiği tırının çekici kısmına, kumruların yuva yaptığını fark etti.

Kocaman, tırın hareket etmesi halinde yuvanın bozulacağı düşüncesiyle yavru kuşlar uçuncaya kadar sefere çıkmama kararı aldı.

Böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını ifade eden Kocaman, bunu her vicdan sahibinin yapması gerektiğini söyledi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Kağıthane'de iş yeri yangını, sokağı duman kapladı (1)Kağıthane'de iş yeri yangını, sokağı duman kapladı (1)
ABD’li firmaya vagon üreteceğizABD’li firmaya vagon üreteceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay küs şoför Yuva

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.