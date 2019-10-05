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Seferihisar açıklarında 158 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, aynı gün farklı saatlerde durdurulan 3 lastik botta 158 kaçak göçmen yakalandı.

Seferihisar açıklarında 158 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, aynı gün farklı saatlerde durdurulan 3 lastik botta 158 kaçak göçmen yakalandı.
Seferihisar ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen perşembe günü saat 02.30'da, Sığacık açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 28'i Kongo, 25'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Somali uyruklu olmak üzere 54 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen grubunun 26'sının erkek, 19'nun kadın, 9'nun çocuk olduğu belirtildi.
Aynı gün yine Seferihisar açıklarında lastik botla bir grup kaçağın yasa dışı geçiş yaptığı öğrenildi. Bölgeye harekete eden Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından saat 23.45 sıralarında durdurulan lastik botta 30'u Kongo, 21'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 4'ü Senegal, 1'i Mali uyruklu toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. Grubun 29'unun erkek, 18'inin kadın ve 9'nun çocuk olduğu belirtildi.
Sahil Güvenlik görevlileri tarafından aynı gün saat 06.00 sıralarında ise Doğanbey açıklarında durdurulan lastik botta tamamı Suriye uyruklu 18'i erkek, 10'u kadın, 20'si çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı.
3 ayrı operasyonda yakalanan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. 158 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Seferihisar açıklarında 158 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar açıklarında 158 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar açıklarında 158 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar açıklarında 158 kaçak göçmen yakalandı

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