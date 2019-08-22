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Seferihisar açıklarında 59 Afgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Seferihisar açıklarında 59 Afgan yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinden, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Seferihisar'ın Doğanbey Burnu açıklarında bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, salı gecesi saat 23.30 sıralarında, lastik botla kaçak geçiş yapan grubu tespit etti. Durdurulan lastik botta Afganistan uyruklu 25'i erkek,12'si kadın, 22'si çocuk 59 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemlerinin ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Seferihisar açıklarında 59 Afgan yakalandı

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