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Seferihisar hayvan barınağındaki görüntülere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

Masum Hayvanları Arama Kurtarma Derneği Üyesi Azize Mert, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki hayvan barınağında ortaya çıkan görüntülerin sorumlularının cezalandırılması gerektiğin ifade etti.

Seferihisar hayvan barınağındaki görüntülere tepki

Masum Hayvanları Arama Kurtarma Derneği Üyesi Azize Mert, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki hayvan barınağında ortaya çıkan görüntülerin sorumlularının cezalandırılması gerektiğin ifade etti. Mert, "Tüm belediyelerden daha insani şartlarda gömebilmek adına acilen hayvan mezarlığı yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Masum Hayvanları Arama Kurtarma Derneği Üyesi Azize Mert ve beraberindeki hayvanseverler, Seferihisar ilçesindeki hayvan barınağında ortaya çıkan görüntülere tepki amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) ve Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) de hayvanseverlere destek verdi.
Dernekler adına açıklama yapan Azize Mert, Seferihisar Hayvan Barınağında ortaya çıkan görüntülerin insanlık dışı olduğunu ve kınadıklarını söyledi. Sorumlularının cezalandırılmasını istedikleri vurgulayan Mert, "Seferihisar Hayvan Barınağı tarafından yapılan mevcut görüntülerdeki yerin soğuk hava deposu olduğuna dair açıklama asla ve asla kabul edilemez. Görülüyor ki barınak ve bağlı olduğu belediye görevinin bilincinde ve hassasiyetinde değildir. Zira ölü dahi olsa defnedilmeden önce canlarımızın insanlık dışı şartlarda tutulmasına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve fotoğraflar ortamın çok sağlıksız ve insanlık dışı olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Canlarımızın cansız bedenlerinin yerlerde sürünmesine asla göz yummayız, kalbimiz buna müsaade etmez. Nerede belediye, nerede yetkililer. Daha önce de benzer görüntülere sahne olan bu barınağa acilen müdahale edilmeli ve sorumlular cezalandırılmalıdır." dedi.
Mert, ölen sahipsiz hayvanların daha insani şartlarda gömülmeleri için tüm belediyelerden acilen hayvan mezarlığı yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Seferihisar hayvan barınağındaki görüntülere tepki

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