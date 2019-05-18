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Seferihisar ve Selçuk'ta 78 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında birkaç saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 78 kaçak göçmen yakalandı.

Seferihisar ve Selçuk'ta 78 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ve Selçuk ilçeleri açıklarında birkaç saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 78 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevindeki Sahil Güvenlik uçağı, saat 02.30 sıralarında, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi açıkları Teke Burnu'nun güneyinde bir grup kaçağın yasa dışı geçiş yaptığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik botu, bölgeye hareket ederek lastik botu durdurdu. 15'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 12'si Kongo, 8'i Togo, 6'sı Sierra Leone, 4'ü Senegal, 3'ü Gana, 2'si Suriye, 2'si Kamerun, 1'i Nijerya ve 1'i Gine uyruklu olmak üzere toplam 54 kaçak yakalandı. 30'u erkek, 9'u kadın ve 15'i çocuk olan grup kıyıya getirildi.
Selçuk ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı ise, saat 06.00 sıralarında, Pamucak açıklarında lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 15'i Kongo, 8'i Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak yakalandı. 7'si erkek, 7'si kadın ve 10'u çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki ilçede yakalanan toplam 78 kaçak, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Seferihisar ve Selçuk'ta 78 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar ve Selçuk'ta 78 kaçak göçmen yakalandıSeferihisar ve Selçuk'ta 78 kaçak göçmen yakalandı

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