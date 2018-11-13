Seferihisar'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Sığacık Kokar Koyu önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurdu.

Botta 38 Orta Afrika Cumhuriyeti, 18 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 Somali ve 3 Filistin uyruklu bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

