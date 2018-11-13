HABER

Seferihisar'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Seferihisar'da 63 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Sığacık Kokar Koyu önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu durdurdu.

Botta 38 Orta Afrika Cumhuriyeti, 18 Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 Somali ve 3 Filistin uyruklu bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?
Marmaris ekonomisine Yunan dopingiMarmaris ekonomisine Yunan dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen izmir sahil güvenlik komutanlığı Sığacık

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da CHP ile AK Parti başa baş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?

Son anket sonuçları açıklandı! Büyük şehirlerde bakın hangi parti önde?

İstanbul'da metro arızası! Seferler yapılamıyor

İstanbul'da metro arızası! Seferler yapılamıyor

Son dakika! Beşiktaş'ta yolcu otobüsü kaza yaptı!

Son dakika! Beşiktaş'ta yolcu otobüsü kaza yaptı!

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası!

Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası!

Mavi Balina kabusu geri döndü! Son kurban Ahmet...

Mavi Balina kabusu geri döndü! Son kurban Ahmet...

Dekanın gündemi sarsan 'Atatürk' paylaşımına soruşturma

Dekanın gündemi sarsan 'Atatürk' paylaşımına soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.