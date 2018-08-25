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Seferihisar'da arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle yol alamayan balıkçı teknesindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Seferihisar'da arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle yol alamayan balıkçı teknesindeki 2 kişi, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesi'nde Ekmeksiz Mevkii'nde içerisinde 2 kişinin bulunduğu, demirli durumdaki balıkçı teknesi, makine arızası yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Görevliler tarafından tekneden Sahil Güvenlik botuna alınan 2 kişi, Sığacık Limanı'na getirildi.

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