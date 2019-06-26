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Seferihisar’da mis gibi festival başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bu yıl 4.’sü düzenlenen Lavanta Şenliği için geri sayım başlarken, lavantaların dördüncü hasadı da bu yıl gerçekleşecek.Seferihisar ilçesinde belediye tarafından 4.’sü düzenlenecek olan Lavanta Şenliği birbirinden güzel etkinlikler ile kutlanmaya hazırlanıyor.

Seferihisar’da mis gibi festival başlıyor

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bu yıl 4.’sü düzenlenen Lavanta Şenliği için geri sayım başlarken, lavantaların dördüncü hasadı da bu yıl gerçekleşecek.
Seferihisar ilçesinde belediye tarafından 4.’sü düzenlenecek olan Lavanta Şenliği birbirinden güzel etkinlikler ile kutlanmaya hazırlanıyor. 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek etkinlikler için neredeyse hazırlıklar tamamlanırken, tarlalardaki lavantalar rengarenk görüntüleriyle dikkat çekiyor.
Öte yandan festival kapsamında bu yıl lavantaların dördüncü kez hasadı gerçekleşecek. Lavantaların ekim alanı ise ilçede şuanda 100 dönüme ulaştı. Şenlik boyunca birbirinden renkli etkinlikler düzenleneceği ifade edilirken, festivale katılan herkes gün boyu keyifli saatler yaşayacak.

"Ekim sahasını 150 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz"
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilk olarak Turgut Mahallesi’nde bulunan 6 dönümlük bir araziye ekilen lavantanın şuanda yüz dönümlük alana ulaştığını vurguladı. Yetişkin, "Çiftçilerimiz lavanta çiçeğinin üretim alanlarını genişleterek, lavantadan birçok farklı ürün ortaya çıkardı. Lavantanın yağını çıkarmaya başladık, oda parfümü ürettik. Lavanta ekimlerinin özellikle kullanılmayan arazilerde yapılmasını sağlayarak bu arazilerin tarıma kazandırılmasını sağladık" dedi.
100 dönüme ulaşmış ekim sahasını 150 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Yetişkin, "Herkesi 30 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz Lavanta Şenliği’ne bekliyorum" şeklinde konuştu.

Seferihisar’da mis gibi festival başlıyor

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