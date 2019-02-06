"Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e ne yapacak?"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP'nin İzmir adayı olarak gösterilmesiyle ilgili, "Seferihisar'da hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına 'sen büyükşehir belediye başkan adayısın' dediler. 'Seferihisar'da ne yapmış ki İzmir'e yapacak ?' diyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Kiraz ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin okullarına ek bina yapılması talebini iletmeleri üzerine Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla arayarak hoparlörünü açtı.

Öğrencilerin ek bina talebini ilettikleri Milli Eğitim Bakanı Selçuk da konuyla ilgileneceğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, öğrencilere yeni yarı yılda başarılar dileyerek, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Size yeni yarı yılda başarılar diliyorum. Bana söz veriyor musunuz, karneniz 'hepsi pekiyi' olacak. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak." diye konuştu.