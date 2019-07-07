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Seferihisar'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 19:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ile orman ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seferihisar'daki Kavakdere Barajı yakınlarında bulunan ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için 11 helikopter, 10 dozer ve 54 arazöz ile karadan ve havadan çalışma başlattı.

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