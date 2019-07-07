HABER

Seferihisar'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR İzmir'in Seferihesar ilçesinde Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından  jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
İzmir'in Seferihesar ilçesinde Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı. Bölgede zaman zaman yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle, ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak, barajın yakın olması nedeniyle helikopterler sık aralıklarla su alarak alevlere müdahalede ettiği belirtildi.
AĞILDAKİ 100 KOYUN KAÇTI
Bu arada alevlerin tehdik ettiği bölgede Yusuf Dağgülü'ne ait ağılda bulunan 100 küçükbaş hayvanın kaçtığı öğrenildi. Yunus Demirci'ye ait ev ise yangında zarar gördü. Evin içinde bulunan su motorları yanarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede bulunan birçok bağ evinin alevlerin tehditi altında olduğu ve boşaltıldıkları belirtildi.
'MANGAL KÖMÜRÜNDEN ÇIKTI' İDDİASI
Seferihisar'da yaklaşık 50 hektar alanın tahrip olmasına neden olan yangının, piknikçilerin bilinçsizce yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların neden olabeleceğinden endişe ediliyor. Çevrede oturanların bu yönde iddialarda bulundukları belirtildi. Yangın söndürüldükten sonra çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar yürütülecek.

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Arıtma tesisi havuzunda boğulduArıtma tesisi havuzunda boğuldu
Gri listede aranan terörist Gabar Dağı’nda etkisiz hale getirildiGri listede aranan terörist Gabar Dağı’nda etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.