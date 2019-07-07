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Seferihisar'da orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR İzmir'in Seferihesar ilçesinde Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından  jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

İzmir'in Seferihesar ilçesinde Kavakdere Barajı yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınının ardından jandarma ekipleri Kavakdere yolunu araç trafiğine kapattı. Bölgede zaman zaman yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle, ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak, barajın yakın olması nedeniyle helikopterler sık aralıklarla su alarak alevlere müdahalede ettiği belirtildi.

AĞILDAKİ 100 KOYUN KAÇTI

Bu arada alevlerin tehdik ettiği bölgede Yusuf Dağgülü'ne ait ağılda bulunan 100 küçükbaş hayvanın kaçtığı öğrenildi. Yunus Demirci'ye ait ev ise yangında zarar gördü. Evin içinde bulunan su motorları yanarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede bulunan birçok bağ evinin alevlerin tehditi altında olduğu ve boşaltıldıkları belirtildi.

'MANGAL KÖMÜRÜNDEN ÇIKTI' İDDİASI

Seferihisar'da yaklaşık 50 hektar alanın tahrip olmasına neden olan yangının, piknikçilerin bilinçsizce yaktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların neden olabeleceğinden endişe ediliyor. Çevrede oturanların bu yönde iddialarda bulundukları belirtildi. Yangın söndürüldükten sonra çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar yürütülecek.

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