Seferihisar’da yapıldı, ABD’de sergilenecek

Seferihisar Belediyesi bünyesindeki Ürkmez Gençlik Merkezinde Gülten Kular eğitmenliğinde devam eden cam işleme ve süsleme atölyesinde tasarlanan ürün göz doldurdu. Ürün, merkezi ABD’de bulunan ve dünya çapında cam sanatçılarını tanıtan “Talking Out Your Glass” sosyal medya sayfasında "Ürkmez Kadın Girişimi" tanıtılarak paylaşıldı. Ayrıca yine merkezi Amerika’da olan dünyanın en saygın cam müzelerinden biri olan Museum of Glass Washington Ürünün müzede sergilenmesini teklif etti. İlk defa Türkiye’den bir ürünün beğenildiği ve sergilenmesi istenen müze, 2002’den beri hizmet veriyor. 2017 yılında USA Today gazetesi tarafından turistler tarafından görülmeye değer 10 müze arasına giren Museum of Glass her yıl en az 100 bin ziyaretçi ağırlıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya değer veriyoruz. Çalışan eğitmenlerimiz de birbirinden yetenekli. Onlarla çalışmaktan çok mutluyuz. Öncelikle eğitmenimiz Gülten Kular’ı ve öğrencilerini tebrik ediyorum” dedi.