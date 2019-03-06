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Seferihisar’daki arsa satışları iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

 İZMİR’de Seferihisar Belediyesi, satışına karar verdiği, birinin bugün yapılması planlanan 3 arsanın satış ihalesini iptal etti.

Seferihisar’daki arsa satışları iptal edildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de Seferihisar Belediyesi, satışına karar verdiği, birinin bugün yapılması planlanan 3 arsanın satış ihalesini iptal etti.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yer alan ve muhammen bedeli toplam 1 milyon 921 bin TL olan yerlerin elden çıkarılacak olmasına tepki göstererek CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Seferihisar'da boş arsa görünce dayanamıyor. Kazara İzmir'e başkan seçilirse, Konak Meydanı'nı da satar" sözleriyle tepki göstermişti. Şengül, Seferihisar Belediyesi'nin, Sığacık Mahallesi’nde bulunan 1259 ada 1 parselde kayıtlı 403 bin 56 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazı, 262 bin lira muhammen bedelle, yine aynı mahallede bulunan 472 bin 49 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazı da 283 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkardığını, belediyenin ayrıca bir milyon 914 bin 82 metrekare yüzölçümlü arsa vasfında taşınmazın satışı için de ihaleye çıktığını açıklamıştı.
Birinin bugün yapılacağı açıklanan ihalelerin üçü de iptal edildi.

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