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Seferihisar'daki hayvan barınağına ait görüntüler

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci: "Gördüğüm kadarıyla onlarca hayvan var, konteyner içinde ölü hayvanlar. Nasıl böyle bir şeye insan fırsat verir, duyarsız kalırlar anlamak mümkün değil. Hayvan barınağa içler açısı bir durumda"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar Belediyesince yapılan hayvan barınağının içler açısı bir durumda olduğunu söyledi.

Zeybekci, yaptığı açıklamada, Seferihisar'daki hayvan barınağına ait görüntülerin sosyal medyaya yansıdığını, kendisinin de bu görselleri izlediğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Görüntüleri izledikten sonra gece uyuyamadığını vurgulayan Zeybekci, şunları belirtti:

"Kimseyi hedef aldığım yok. Ama ortada resim var, yeri belli. Bidonlara doldurulmuş... Zaten onların nasıl bir hayat sürdükleri belli, kemik yığını haline gelmiş olan zavallı, dilsiz hayvanların sizin gözünüzün içine nasıl baktığını da biliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla onlarca hayvan var, konteyner içinde ölü hayvanlar. Nasıl böyle bir şeye insan fırsat verir, duyarsız kalırlar anlamak mümkün değil. Hayvan barınağa içler açısı bir durumda."

Zeybekci, Türkiye'nin en modern hayvan kliniğini belediye başkanlığı döneminde kurduğunu, orada hayvanların bakımlarının, tedavilerinin yapıldığını, kısırlaştırıldığını kaydeden Zeybekci, "Bu toplu kıyım." dedi.

Seferihisar'daki hayvan barınağının yapımıyla ilgili geçmişte büyük konserler verildiğini, Türkiye'nin önemli sanatçılarının, "dünya starı" denilecek sanatçıların konserler düzenlediğini anımsatan Zeybekci, bu organizasyonlardan elde edilen gelirlerin de barınağa bağışlandığını anlattı.

Öte yandan Zeybekci'nin basın ofisi, Seferihisar'daki hayvan barınağına ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Görüntülerde barınaktaki ölü hayvanlar ve diğer detaylar yer alıyor.

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Hayvan Barınağı kıyım zeybekçi

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