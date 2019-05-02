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"Şefik Bursalı Resim Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 19:31 | Son Güncelleme

Bu yıl 18'incisi düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Ressam Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak ve plastik sanatlar alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla 18'incisi düzenlenen "Şefik Bursalı Resim Yarışması"nın ödül töreni Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl Milli Mücadele'nin 100. yılına ithaf edilen yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde yapıldı.

Açılışa, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ile diğer ilgililer katıldı.

Yarışmaya katılan 526 eseri kapalı isim yöntemiyle değerlendiren Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Hayri Esmer, Prof. Mehmet Kavukcu, Şefik Bursalı ailesini temsilen Av. Ünal Piroğlu ve Bakanlığı temsilen Tokaç'tan oluşan seçici kurul, 5 eseri ayrı ayrı 8 bin lira başarı, 5 eseri ise ayrı ayrı 5 bin lira mansiyon ödülüne layık gördü.

Başarı Ödülleri, "Fragile (Kırılgan)" eseriyle M. Emrah Akkayüz, "Doğa-Beden-Kent" eseriyle Murat Özbakır, "Şaşkın Hermes" eseriyle Hikmet Şahin, "Entropy" eseriyle Veli Aras Yalçınkaya ve Çiğdem Kılıç'a verildi.

Mansiyon ödülleri ise "Kayıp Alan" eseriyle Mehmet Babat, "Kendi İçine Dönmek" eseriyle Betül Dura, "Kalabalık IV" eseriyle Muhammet Faik Gök, "Newspaper Clipping" eseriyle Burçak Güner Gölgeli ve "Muybridge'e Bakış" eseriyle Özlem Yücelmiş'e verildi.

Sanatçılara ödülleri, Vali Çakacak, Rektör Çomaklı ve Tokaç tarafından takdim edildi.

Sergilenmeye layık görülen 38 eserin sahiplerini de yine ayrı ayrı 750 lira ile ödüllendiren seçici kurul, ayrıca 48 eserden oluşan sergiyi sanatseverlerin ilgisine sundu.

Sergi, AÜ Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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