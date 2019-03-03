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"Sefiller" müzikali Bursa'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 03:35 | Son Güncelleme

"Sefiller" müzikali Bursa'da sahnelendi

BURSA (AA) - Dünyaca ünlü yazar Victor Hugo'nun klasik romanı "Sefiller"den uyarlanan müzikal oyun Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oyunu Bora Severcan yönetti.

Oyuncular Atılgan Gümüş, Tanju Yıldırım, Cenk Bıyık ve Sefa Tantoğlu'nun performansı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Oyun, Fransız Devrimi sonrası 19'uncu yüzyılda Fransa'da yaşayan bir adamın vicdanını ve bir halkın özgürlük arayışındaki isyanının hikayesini konu alıyor.

Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

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Sefiller Bora Severcan Bursa oyun sehne Victor Hugo

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