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Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Akın Sancar'a ne yaptı? Sancar ölecek mi? Sefirin Kızı 10. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 25.02.2020 02:29 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 11. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde, Nare Sancar'ın gerçekleri duymaması için çalışıyor. Nare'nin "Sancar hiç bir şeyi öğrenemeyecek ve katil olmayacak" sözleri dikkat çekiyor. Fragmanda yerde hareketsiz yatan Sancar'a Akın'ın ne yaptığı ise merak konusu oldu. İşte Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 24 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen 10. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 2 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanında, Nare'nin "Sancar hiç bir şeyi başaramayacak. Öğrenemeyecek ve Akın'ı öldürmeyecek. Katil olmayacak" sözleri dikkat çekiyor. Fragmanda, Akın ile karşılaşan Sancar'ın ise yerde hareketsiz yatması merak uyandırdı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.

Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir. Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.

Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.

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