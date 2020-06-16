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Sefirin Kızı 16. son bölümde Sancar ve Nare, Melek'ten gelen haberle yıkıldı! Melek'e ne oldu? Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 16.06.2020 02:00 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı dizisi koronavirüs nedeniyle ekrana verdiği aranın ardından, 16. yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerde yer aldığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde, Melek'in kaybolması Sancar ve Nare'yi yıktı. Trafik kazasından sağ kurtulan Melek ise bu defa ormanın içinde gece yarısı yalnız başına kaldı. Peki Sefirin Kızı'nda Melek'e ne olacak? Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Sefirin Kızı son bölüm final sahnesi.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı Sefirin Kızı dizisi, uzun bir aranın ardından 15 Haziran Pazartesi akşamı 16. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı'nın son bölümüne Nare'nin, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verdiği anda Melek'in kaybolması damga vurdu. Kaçırılan Melek, trafik kazası sonrasında otomobilden sağ çıktı ancak bu defa da gece yarısı ormanlık alanda tek başına kaldı.

SEFİRİN KIZI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sefirin Kızı dizisinin 22 Haziran Pazartesi ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

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