MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz arasında hasımlık devri başladı! Sefirin Kızı 20. son bölüm izle!

Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz arasında hasımlık devri başladı! Sefirin Kızı 20. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2020 02:50 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 21 Eylül Pazartesi akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölümünde Gediz ve Sancar arasında hesaplaşma yaşandı. Sancar'ın "O zaman sağdıçlık devri kapansın. Hasımlık devri başlasın" sözleri finale damga vurdu. Peki Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisi merakla beklenen 20. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölümde Gediz ve Sancar arasında Nare kapışması yaşandı. Sefirin Kızı son bölüm final sahnesinde karşı karşıya ikili arasındaki gerilim dikkat çekti. Gediz'e meydan okuyan Sancar, "O zaman sağdıçlık devri kapansın. Hasımlık devri başlasın" sözleriyle herkesi şaşırttı.

SEFİRİN KIZI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden ilk fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman’ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman’ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman’ın konaktaki kulağı kim?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndüÇukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kısıtlama ve aşı açıklaması!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
Ankara'da skandal: Ölen kişinin yakınları hastaneyi bastı!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
9 kişi Hatay'dan Fenerbahçe'ye çelme!
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
21 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çukur yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
Çukur yeni sezonu sürpriz oyuncularla açıyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'i yıkan olay! Yasak Elma 77. son bölüm izle
Yasak Elma'da Ender'i yıkan olay!
Çukur dizisinde Mustafa Üstündağ sürprizi! Kahraman Koçovalı geri mi döndü? Çukur 97. son bölümde neler oldu?
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karaca Azer'i öldürecek mi? Cihangir Ceyhan Çukur'dan ayrıldı mı?
Çukur'a veda mı ediyor?
Çukur'da Mahsun'a ne oldu? Berkay Ateş ayrıldı mı? Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı
Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!
Gönül Dağı dizisinin çekimleri başladı! İşte TRT'nin yeni dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosu
İddialı dizinin çekimleri başladı!
Menajerimi Ara'ya hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?
Menajerimi Ara'ya hangi ünlü oyuncu konuk oluyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.