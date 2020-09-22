Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz arasında hasımlık devri başladı! Sefirin Kızı 20. son bölüm izle!

Sefirin Kızı dizisi merakla beklenen 20. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölümde Gediz ve Sancar arasında Nare kapışması yaşandı. Sefirin Kızı son bölüm final sahnesinde karşı karşıya ikili arasındaki gerilim dikkat çekti. Gediz'e meydan okuyan Sancar, "O zaman sağdıçlık devri kapansın. Hasımlık devri başlasın" sözleriyle herkesi şaşırttı.

SEFİRİN KIZI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden ilk fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman’ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman’ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman’ın konaktaki kulağı kim?

