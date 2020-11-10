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Sefirin Kızı 27. son bölümde Sancar'dan Nare'ye evlilik teklifi! Sefirin Kızı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.11.2020 03:14 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 9 Kasım Pazartesi 27. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölümüne Sancar'ın Nare'ye evlilik teklif ettiği anlar damga vurdu. Peki Sefirin Kızı dizisinde Nare ve Sancar evleniyor mu? Sefirin Kızı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisinin 9 Kasım Pazartesi akşamı 27. son bölümüyle ekrana geldi.

SEFİRİN KIZI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 28. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Önce ölümün sonra tutsaklığın imtihanından geçen Nare ve Sancar, Gediz’in ihanetiyle sarsılırlar ama bu ihanetin acısını yaşayamadan yeni bir imtihanla karşılaşırlar. Sancar’ın omurgasındaki kırık, onu bir daha yürüyememe ihtimaliyle yüz yüze bırakır. Sevdalıları, birbirlerine çok sıkı tutunmalarını gerektiren yeni bir savaş beklemektedir.

İki sevdalı bu yolu da elele yürüyebilecek midir? Yarıcının oğlu Alacakuş’un önünde diz çökmeden önce ayağa kalkmayı başarabilecek midir?

Gediz, inandığı yolda herkesi ezip geçerek ilerlemektedir. Bir yandan yok etmeye çalıştığı eski sadıcını bir yandan ameliyat kapılarında bekleyerek.

Akın’ın kardeşi Sahra, çok başka bir nedenle geldiği bu şehirde, abisinin ölmüş olabileceği gerçeğiyle karşı karşıya kalır ve çok sarsılır. Ama daha biraz önce abisi ona konum atmıştır! Abisi gerçekten öldüyse ona bu mesajları atan kimdir?

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