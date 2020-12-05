Sefirin Kızı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı'nda Sancar ve Nare evlenecek mi?

Sefirin Kızı dizisinin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanında Nare ve Sancar'ın lüks bir restoranda başbaşa çıktıkları yemek dikkat çekiyor. Sancar'ın "Sen dedin ya 'Yanacaksam senin gönlünde yanacaksın' diye. Padişahı gelse seni buradan alamaz" sözlerine ise Nare, "Gerekirse göğsünde yana yana kül olacağım. Ama gerekirse bizim bizi bile ayırmamıza izin vermeyeceğim" diyor.
Daha sonra ise Gediz'in karşısına çıkan Nare, "Şunu iyi anla Gediz. Bu saatten sonra Sancar'ın ayağına taş değsesenden bileceğim. Sancar Efe batarsa Gediz de batar" sözleriyle meydan okuyor. Fragmanda Gediz ve Sancar'ın yumruk yumruğa kavga ettiği anlar da dikkat çekiyor. Yeni bölümde evlilikten vazgeçen Nare'nin yüzüğü geri verdiği anlar ise Sancar'ı yıkıyor.
Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.
Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare’ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?
Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?
Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Zerrin Sümer ve Deniz Işık’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege’de yapılıyor.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı dizinin senaryosunu ise A. Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.
Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar. Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.
Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…
Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum