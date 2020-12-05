Sefirin Kızı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı'nda Sancar ve Nare evlenecek mi?

Sefirin Kızı dizisinin 7 Aralık Pazartesi ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanında Nare ve Sancar'ın lüks bir restoranda başbaşa çıktıkları yemek dikkat çekiyor. Sancar'ın "Sen dedin ya 'Yanacaksam senin gönlünde yanacaksın' diye. Padişahı gelse seni buradan alamaz" sözlerine ise Nare, "Gerekirse göğsünde yana yana kül olacağım. Ama gerekirse bizim bizi bile ayırmamıza izin vermeyeceğim" diyor.

Daha sonra ise Gediz'in karşısına çıkan Nare, "Şunu iyi anla Gediz. Bu saatten sonra Sancar'ın ayağına taş değsesenden bileceğim. Sancar Efe batarsa Gediz de batar" sözleriyle meydan okuyor. Fragmanda Gediz ve Sancar'ın yumruk yumruğa kavga ettiği anlar da dikkat çekiyor. Yeni bölümde evlilikten vazgeçen Nare'nin yüzüğü geri verdiği anlar ise Sancar'ı yıkıyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM KONUSU

Aylardır Akın’ın cesedini bulmaya ve Sancar’ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar’ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.