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Sefirin Kızı 34. son bölümde Sahra öldü mü? Deniz Işın diziden ayrıldı mı? Sefirin Kızı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

29.12.2020 01:50 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 28 Aralık Pazartesi 34. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölümüne Sahra'nın ölümü damga vurdu. Dizide Sahra karakterini canlandıran Deniz Işın da son bölümle veda etti.

Sefirin Kızı dizisinin 34. son bölümü 28 Aralık Pazartesi akşam ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölümde Sahra karakterini canlandıran Deniz Işın diziye veda etti.

Gediz ve Sahra aşkının Nare ile Sancar aşkının önüne geçmesi nedeniyle senaristler çareyi Deniz Işın'ı kadrodan çıkarmakta buldu. Uzun zamandır Gediz ve Sahra arasındaki aşk beklenirken yayınlanan son bölümde ikilinin oldukça yakınlaşması dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı.

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DENİZ IŞIN KİMDİR?

Diziye hem Akın'ın üvey kardeşi olarak hem de Sancar'ın doktoru olarak katılan Sahra son günlerin en merak edilen dizi karakterlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı zamanda Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın'da aynı şekilde en merak edilen oyuncular arasında yerini aldı.
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Deniz Işın 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur. Işın, Ege Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu.. Yüksek lisansını Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine yaptı. Deniz Işın Sefirin Kızı dizisine Sahra karakteri olarak katıldı.

2019 – Her Yerde Sen (Merve Mutlu)

2020 – İyi Günde Kötü Günde (Seda)

2020 – Sefirin Kızı (Sahra)

SEFİRİN KIZI 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?

Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak?

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