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Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare'nin Sancar'dan sakladığı büyük sır ne? Sefirin Kızı 8. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 11.02.2020 03:01 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde, Sancar ve Akın ile ilgili büyük bir sır ortaya çıkıyor. Nare'nin Gediz'e izlettiği video her şeyi alt üst ediyor. Gediz'in "Ne var bu videoda?" soruna Nare ise "Sancar bunu kesinlikle görmemeli" yanıtını veriyor. Ancak videoyu izleyen Sancar büyük bir şok yaşıyor. İşte Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanı.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 10 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen 8. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 17 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

SANCAR GİZLENEN GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR!

Sefirin Kızı 9. yeni bölüm fragmanında, bir video izleyen Nare, bunu Sancar'dan saklamaya çalışıyor. Nare'nin "Videoda Sancar'ın Akın'ı öldürmesini sonra da kendini yok etmesini sebep olacak bir şey var. Sancar bunu kesinlikle görmemeli" sözleri dikkat çekiyor.

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Ancak telefonu Nare'den alan Sancar, kendisinden saklanan büyük sırrı öğreniyor.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye döner. Onu tek yaralayan kızının yokluğu değildir. Sefirin kızı geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terketmiştir. Hem de yıllarca birbirlerine yazdıkları mektuplara ihanet edercesine ona değil, Gediz’e mektup bırakarak. Bu ihanetin acısını, yıllardır sakladığı mektuplardan çıkarmaya kalkar.

Akın’ın kendi vebası olduğuna inanan ve bu mikrobun başkalarına bulaşmasına izin vermemek için onu peşine takan Nare, planında başarılı olur. Akın çok geçmeden Nare’nin Barselona’da olduğunu öğrenir. Polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona’ya gitmenin yollarını arar.

Ancak Nare’nin nereye gittiğini tek öğrenen Akın değildir. Sancar ve Gediz de Nare’nin babasının imzasını taklit ederek Barselona’ya gittiğini öğrenirler. Sancar Güven Çelebi’yi onunla birlikte Barselona’ya gitmeye ve torununu geri getirmeye razı eder. Gediz de onların peşinden gitmeye kalkınca işler karışır.

Şimdi Nare’nin çok büyük bir sorunu vardır. Sadece Akın’ı peşine takmayı planlamıştır ama babası, sevdiği adam ve en yakın arkadaşı da Akın’la birlikte Barselona yollarına düşmüşlerdir!

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