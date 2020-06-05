Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum'da başladı! Sefirin Kızı 16. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizinin setinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi ekibinin koronavirüs önlemleri kapsamında bazı kurallar getirdiği ve sette her türlü önlemin alındığı belirtiliyor. 15 Haziran Pazartesi günü Sefirin Kızı dizisinin 16. yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi akşamı için özel bir kolaj bölümününün Star TV’de izleyici ile buluşması ve dizinin kısa bir özetinin ekrana gelmesi kararı alındı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı dizisinin ekrana gelen son bölümünde, Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı.

Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.

