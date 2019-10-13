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Sefirin Kızı dizisi nerede çekilecek? İşte Engin Akyürek'in yeni dizisi Sefirin Kızı'nın konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 13.10.2019 23:01 | Son Güncelleme

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in bulunduğu Sefirin Kızı dizinin çekimleri 25 Ekim'de Muğla'da başlıyor. Sefirin Kızı konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Sefirin Kızı hangi kanalda yayınlanacak? Sefirin Kızı ne zaman başlıyor?

Sefirin Kızı dizisi nerede çekilecek? İşte Engin Akyürek'in yeni dizisi Sefirin Kızı'nın konusu ve oyuncuları

Yapımını NGM ve O3 Medya'nın ortaklaşa üstlendiği Sefirin Kızı dizisinin kadrosu da netleşiyor. Star TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sefirin Kızı dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

Yapımına NGM ve O3 Medya'nın birlikte imza attığı Star TV'nin iddialı projesi Sefirin Kızı dizisinin başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak.

Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sefirin Kızı çekimleri 25 Ekim'de Muğla'da başlıyor. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapılacak. Star TV'nin yeni dizisinin ne zaman yayımlanacağı ise henüz net değil.

OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.

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