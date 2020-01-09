Sefirin Kızı en çok konuşulan Türk dizisi oldu!

Nare’nin (Neslihan Atagül Doğulu) ve Sancar’ın (Engin Akyürek) tutku dolu aşkları her hafta izleyiciyi ekrana kitlerken, sosyal medyanın da gözdesi oldu. “Sefirin Kızı” dünyanın en çok konuşulanları Aralık listesinde, “Social Wit List December” 3. olarak ilk üçteki tek Türk yapımı oldu.

Kızları Melek’e kavuştuktan sonra Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare’nin tepkisi ne olacak? Her şeye rağmen Nare pes etmez ve kızıyla yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Nare’nin tüm iş arayışları Sancar tarafından tek tek suya düşürülürken Gediz’i ise çok zor bir karar beklemektedir. Bir seçim yapmak zorunda kalan Gediz, Sancar’ı mı Nare’yi mi seçecek?

Yapımına O3 Medya ve NGM’’nin birlikte imza attığı “Sefirin Kızı” 13 Aralık Pazartesi 20.00’de Star’da.



