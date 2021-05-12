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Sefirin Kızı final yaptı! Engin Akyürek, Neslihan Atagül hariç herkese teşekkür etti

12.05.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül’ün ayrılmasından sonra bir türlü beklenen reytinglere ulaşamayan Sefirin Kızı dizisi final yaptı. Final sonrası bir teşekkür açıklaması yayınlayan dizinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, Neslihan Atagül hariç herkese teşekkür etti.

Sefirin Kızı final yaptı! Engin Akyürek, Neslihan Atagül hariç herkese teşekkür etti

Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ü kadrosuna dahil eden Sefirin Kızı dizisi, beklenen reytinge ulaşamadı ve final yaptı.

Engin Akyürek, son bölüm yayınlandıktan sonra Instagram sayfasında teşekkür mesajı paylaştı. Yapım ekibinden, rol arkadaşlarına kadar hemen herkese tek tek teşekkür eden Akyürek'in Neslihan Atagül'ü anmaması dikkatlerden kaçmadı.

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ENGİN AKYÜREK’İN PAYLAŞIMI

"Gemiyi limana yanaştırmanın verdiği huzurla...Bu yolculuğu inşa eden gemiyi hazırlayan yapımcılarımız Saner Ayar ve Nazlı Heptürk'e, Sefirin Kızının dünyasını kuran, bu dünyaya inanmamızı sağlayan her daim yanımda olan desteğini esirgemeyen sevgili yönetmenim; Emre Kabakuşak'a, çektikleri kıymetli sahnelerle yolculuğumuzu güçlendiren ikinci yönetmenlerim; Murat Aksu ve Işıl Günday'a, kamerasıyla duygularımızı derdimizi seyircimize geçiren, hikayenin hep içinde olan kıymetli Görüntü Yönetmenimiz; Serdar Armutlu'ya, en zor zamanlarımızda desteğini esirgemeyen yanımızda olan yolculuğumuza renk katan Tüba Büyüküştün ve Eylem Canbolat'a... Efeoğlu ailesinin yetenekli ve güzel İnsanları, aile olmanın sıcaklığını her daim hissettiren; Gonca Cılasun'a, Doğukan Polat'a Cemre öktem'e, Yağmur Başkurt'a, Hivda Zizan Alp'e ve gülen yüzüyle sadece konağa değil gönlümüze de yerleşen Sami Aksu'ya, bize Kavruk olduğunu inandıran Müjganın babası Edip Tepeli'ye, başından sonuna çok iyi iş çıkaran büyük yetenek bizim gız; Beren Gencalp'e, bu hikayenin bir parçası olduğunu ve desteğini ve emeğini hiç esirgemeyen; İlayda Ildır'a, 90'lı yıllarda Ankara Devlet Tiyatrosunda bir çok oyununu izlediğim, beraber oynamanın mutluluğunu yaşadığım kıymetli abim Erdal Küçükkömürcü'ye ve Sefirin kızının büyük kahramanları kamera arkasında çalışan 52 bölüm emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Güzel bir yolculuktu. Yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle, Eyvallah..."

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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek Neslihan Atagül
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