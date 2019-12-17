Sefirin Kızı'nda bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Dizinin en çok eleştiri yorumu alan bölümü ise Nare ve Efe Sancar’ın ‘gerdek gecesi’ oldu. Sefirin kızı Nare’ye deli gibi aşık olan Sancar sonunda muradına erer ve Nare ile evlenir. İlk gecelerinde Nare’nin bakire olmadığını anlayan Sancar kriz çıkarır ve kırmızı kurdelayı göstererek "bunu takmayı nasıl kabul ettin" diyerek Nare’den hesap sorar.

Nare, aşık olduğu Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide yer alan gerdek gecesi ve bekaret sahneleri Twitter'da gündem oldu.

TEPKİ YAĞDI

Bu sahnelerden sonra özellikle Twitter’da çok konuşulan dizi hakkında onbinlerce yorum yapıldı. Ülkemizde kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerin arttığı şu günlerde, yine kadın üzerinden bekaret, gerdek ve tecavüz konularının işlenmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.

Bir kullanıcı “Bekaret üzerinden kadını aşağılamadan da senaryo yazabilirsiniz senaristler! Namus kavramını o kadar çok kadınlara yüklüyorsunuz ki çevrenizdeki namussuz erkekleri göremiyorsunuz” derken, başka bir kullanıcı “Destansı aşk diye güzelleme yaptığınız rezilliğe tüküreyim. Sırf reyting için şu sahnelerin yazılıp, çekilip, oynanması utanç verici. Siz cebinizi doldururken bu ülkede kadınlar ölüyor. Bakire çıkmadı diye kadına yapılan muamele mide bulandırıcı. Zihniyetiniz batsın” yazdı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise “Haklısınız erkekler kadınlara bundan çok daha kötü şeyler yapıyor. Bunun bir dizide göze sokulması değil sorun. Sorun böyle bir şerefsizin ilerde ‘Kalbi temizdi, çok sevdi, kıskandı, delirdi’ denilip yaptıklarının güzellenecek olması, bu ikisine aşk yazılacak olması” dedi.

