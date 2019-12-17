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Sefirin Kızı'nda bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2019 09:23 | Son Güncelleme

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığı şu günlerde, yine kadın üzerinden bekaret, gerdek ve tecavüz konularının işlenmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı Sefirin Kızı, dün akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Birbirine aşık iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizide yer alan bekaret ve gerdek gecesi sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı.

150 DAKİKADA 12 KEZ GERDEK GECESİ KELİMESİ KULLANILDI

Nare, aşık olduğu Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide yer alan gerdek gecesi ve bekaret sahneleri Twitter'da gündem oldu.

150 dakika ekranda olan dizide tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanıldı.

Dizinin en çok eleştiri yorumu alan bölümü ise Nare ve Efe Sancar’ın ‘gerdek gecesi’ oldu. Sefirin kızı Nare’ye deli gibi aşık olan Sancar sonunda muradına erer ve Nare ile evlenir. İlk gecelerinde Nare’nin bakire olmadığını anlayan Sancar kriz çıkarır ve kırmızı kurdelayı göstererek "bunu takmayı nasıl kabul ettin" diyerek Nare’den hesap sorar.

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TEPKİ YAĞDI

Bu sahnelerden sonra özellikle Twitter’da çok konuşulan dizi hakkında onbinlerce yorum yapıldı. Ülkemizde kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerin arttığı şu günlerde, yine kadın üzerinden bekaret, gerdek ve tecavüz konularının işlenmesi izleyicinin tepkisine yol açtı.

Bir kullanıcı “Bekaret üzerinden kadını aşağılamadan da senaryo yazabilirsiniz senaristler! Namus kavramını o kadar çok kadınlara yüklüyorsunuz ki çevrenizdeki namussuz erkekleri göremiyorsunuz” derken, başka bir kullanıcı “Destansı aşk diye güzelleme yaptığınız rezilliğe tüküreyim. Sırf reyting için şu sahnelerin yazılıp, çekilip, oynanması utanç verici. Siz cebinizi doldururken bu ülkede kadınlar ölüyor. Bakire çıkmadı diye kadına yapılan muamele mide bulandırıcı. Zihniyetiniz batsın” yazdı.

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Bir başka Twitter kullanıcısı ise “Haklısınız erkekler kadınlara bundan çok daha kötü şeyler yapıyor. Bunun bir dizide göze sokulması değil sorun. Sorun böyle bir şerefsizin ilerde ‘Kalbi temizdi, çok sevdi, kıskandı, delirdi’ denilip yaptıklarının güzellenecek olması, bu ikisine aşk yazılacak olması” dedi.

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
bekaretiniz batsın sizin utanmazlar. bir erkek evlenene kadar 50 kadınla 100 kadınla yatar her b..ku yer ee kadın 1 kere yapmışsa namus oluyor. bu gerdek gecesini bekaret olayına hala kim takılıyorsa allah belasını versin. siz böyle filmler yaptıkça kadın cinayetleri azalmak bir yana çoğalacak. ?H?Y1,[?\?,H?YX?HX[?X?H?휙[??Z?^Y][?^??]?,[??
@sxikiz KADIN EĞER DAHA ÖNCE BİRİYLE İLİŞKİ YAŞAYIP BAKİRELİĞİNİ KAYBETMİŞSE BUNU EVLENECEĞİ ERKEĞE SÖYLEMEK ZORUNDADIR BUNU BİLMEK EVLENECEĞİ ERKEĞİN HAKKIDIR İSTER KABUL EDER İSTER ETMEZ.
katılıyorum
ne var gerdek gecesi yokmu..?
saçma sapan dizileri izleyin reytin yapaın hadi mazlum gariban türk halkı bunuda 1 numara yaparsınız
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