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Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi

19.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül yerine Tuba Büyüküstün geldi

Sefirin Kızı'nda son dakika gelişmesi yaşandı. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları sebebiyle Sefirin Kızı'na veda etmesi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Diziye Atagül yerine Tuba Büyüküstün dahil oldu.

Sefirin Kızı’nda Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı.

Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.

Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Neslihan Atagül hasta mı? Neslihan Atagül hastalığı ne?

Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Sefirin Kızı'nda flaş ayrılıktan sonra flaş bir transfer gerçekleşti. Diziye Atagül yerine Tuba Büyüküstün dahil oldu. (Birsen Altuntaş)

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Al birini vur ötekine. İkisinin oyunculuğu da beş kuruş etmez

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