Sefirin Kızı neden final yapıyor? İşte Sefirin Kızı dizisinin 52. final bölümü...

Tuğba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisi, final yapıyor. Son bölümü bu akşam yayınlanacak Sefirin Kızı dizisinde yine birbirinden ilginç olaylar meydana gelecek.

Sefirin Kızı neden final yapıyor?

Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı "Sefirin Kızı" dizisi 52. bölümünün ardından final yapacak.

Muğla’da çekilen Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs Salı akşamı ekranlara veda edecek.

Sedat’ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz hâlleri, Güven’in bile ondan kurtulmak istemesine sebep oluyor.

Sedat elindeki bilgiler sayesinde bu defa Güven’i köşeye sıkıştırır. Mavi’ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edemez.

Elvan, kalbinin ve aklının Yahya’ya karşı ne hissettiği ile ilgili aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşı karşıya kalır.

Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini de Yahya’nın atacağı hamleler belirleyecektir.

Mavi ile Sancar’ın tüm işleri yoluna koyabileceklerini zannettikleri bir dönemde Sedat’ın beklenmedik adımıyla her şey tepetaklak olur.