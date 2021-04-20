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Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

20.04.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü ne zaman? diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı Pazartesi ekranlara geliyordu. Bu akşam Sefirin Kızı'nın ekranlara gelmemesi ile Sefirin Kızı bitti mi? sorusu gündem oldu. Yayın akışın Sefirin Kızı'nın günü değişti. İşte, ayrıntılar...

Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Engin Akyürek ve Tuğba Büyüküstün'ün yer aldığı Sefirin Kızı yayın gününde Star Tv ekranlarında yer almadı. Kağıt Ev dizisinin başlamasının ardından Sefirin Kızı dizisinin kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılıyor. Peki, Sefirin Kızı neden yok? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazartesi günleri ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinin yayın günü Kağıt Ev dizisinin başlamasıyla değişti. Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü 20 Nisan 2021 Salı günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sefirin Kızı'nın konusunu Ege'de yaşayan Nare ve Sancar'ın destansı aşkı oluşturuyor. Destan ise şöyle başlıyor: Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, büyükelçinin kızı güzeller güzeli Nare'ye sevdalanır. Daha çocuk yaştayken başlayan bu sevda, tüm zıtlıklarına rağmen onları evliliğe götürür. Ancak evlendikleri gece Nare ortadan kaybolur ve ne olduğunu kimse anlayamaz.

Köy halkının Alacakuş olarak adlandırdıkları Nare, kimine göre denize düşer, kimine göre Avrupa'ya kaçar, kimine göre ise kanatlanıp uçar. Böylece Nare ve Sancar'ın aşkı bir destana dönüşür. Nare bir düğün gecesinde ortadan kaybolur ancak tam 9 yıl aradan sonra tekrar bir düğün gecesinde yeniden ortaya çıkar. Bu düğün Sancar'ın bir başkasıyla düğünüdür ve Nare ona kızını getirmiştir. Olaylar bu şekilde başlar ve dizi boyunca bu 9 yıllık zaman zarfında neler olduğu, Nare'nin neden ortadan kaybolduğu ve neler yaşandığı anlatılır. Sefirin Kızı dizi konusu olan destanın "Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan" sloganından beslenir.


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Sefirin Kızı dizisi Engin Akyürek

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