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Sefirin Kızı'nın final tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dizilerin çekimlerine ara verildi. Uzun süredir sete çıkmayan Sefirin Kızı dizisi için ise karar verildi.

Sefirin Kızı'nın final tarihi belli oldu

Star TV'de ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın çekimleri Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında durduruldu. Yeni bölüm çekimleri henüz başlanmayan dizi için yeni bir karar verildi. 19. bölümde final yapacak.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Sefiri Kızı dizisinin yeni bölümlerinin Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

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