Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'dan veda paylaşımı

Başrollerine Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinin seti geçtiğimiz çarşamba günü koronavirüs salgını nedeniyle durmuştu. Star TV'de ekrana gelen dizinin yeni bölümü geçtiğimiz pazartesi akşamı ekrana geldi.

Çekimleri belirsiz bir süre durdurulan Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu da sosyal medyadaki paylaşımıyla hayranlarına veda etti. Kaygılaroğlu paylaşımında, "Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz, hadi eyvallah" notunu yazdı.



