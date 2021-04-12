Sefirin Kızı yeni bölüm fragman | Zehra ve Kavruk evleniyor mu?

Sefirin Kızı dizisinin geçtiğimiz bölümünde Kavruk’un vurulmasından sonra ölümle olan savaşını izledik. Kavruk, yaşam savaşı verirken Mavi’nin başına gelenler ise Sancar’ı daha da çok sarstı. Halise ise bütün çocuklarının kendisine karşı gelmesinden sonra otoritesini korumak için baskı uygulamaya devam etmişti. Ancak yeni bölümde görüyoruz ki Zehra ve Kavruk birbirlerine kavuşmuş. Sefirin Kızı 12 Nisan günü yayınlanan yeni bölümü ile bu akşam Star TV’de!
Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar’ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.
Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar’la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.
Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.
Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven’in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek’le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.
Sancar kolları arasında yitip gitmekte olan Kavruk’u kurtarmak için kendini yakmayı göze alır. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Sancar bir de Mavi’nin başına gelenlerle sarsılır. Mavi’nin Sancar’ı kurtarmak için aldığı risk ise Sancar’ın kalbini kırarak başka bir çatışmanın da fitilini ateşleyecektir.
Zehra, Kavruk’tan gelen haberle hayatının en büyük acısını yaşarken, artık hiç olmadığı kadar kararlı bir duruş sergilemeye karar verir. Halise haricinde herkes onun yanında olmaya çalışırken, bu konudaki en büyük destekçisi de yine Sancar olacaktır.
Otoritesi hiçe sayılan Halise, ona kazan kaldıran bütün çocuklarını kontrol altına almaya çalıştıkça yenilgiye uğramaya devam eder. Her geçen gün daha merhametsiz bir insana dönüşürken çok daha tehlikeli bir yola savrulacaktır.
Sedat ve Güven’in tekrar tesis edilen iş birliği Sancar’ın planıyla güçlü bir darbe alır. Bu nedenle aralarına akıl almayacak birini daha katmayı düşünürler. Diğer yandan Sedat, Güven’in karşısına şeytanı kıskandıracak bir planla çıkar.
Konakta ise bambaşka bir heyecan vardır. Herkesin artık kötü günleri de geride bırakmış olmayı dileyerek bir araya geldiği organizasyon bazı sırların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
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