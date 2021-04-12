Sefirin Kızı yeni bölüm fragman | Zehra ve Kavruk evleniyor mu?

Sefirin Kızı dizisinin geçtiğimiz bölümünde Kavruk’un vurulmasından sonra ölümle olan savaşını izledik. Kavruk, yaşam savaşı verirken Mavi’nin başına gelenler ise Sancar’ı daha da çok sarstı. Halise ise bütün çocuklarının kendisine karşı gelmesinden sonra otoritesini korumak için baskı uygulamaya devam etmişti. Ancak yeni bölümde görüyoruz ki Zehra ve Kavruk birbirlerine kavuşmuş. Sefirin Kızı 12 Nisan günü yayınlanan yeni bölümü ile bu akşam Star TV’de!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar’ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar’la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.