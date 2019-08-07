HABER

SEFKAÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de atık malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece'de atık malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülene yangında bir kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Sefaköy Şehit Erol Olçok Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Belediyesi'ne ait atık malzemeleri depolama merkezinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangında belediyeye ait olan bir kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Depoda bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra alandan ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Yanan alandan detaylar
-İtfaiyeden detaylar
-Yoğun dumandan detaylar
-Yanan kamyondan detaylar
-Genel ve detaylar

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Yaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktıYaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktı
İngiliz mahkemesi, Marmaris'teki işletmeciyi haklı bulduİngiliz mahkemesi, Marmaris'teki işletmeciyi haklı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.