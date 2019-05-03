HABER

Şefkat Eli’nden Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve zekat yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Şefkat Eli insani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya, Ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere "Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganıyla yurt içinde gıda yardımı ve zekat bağışları ulaştırıldığını duyurdu.Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Eli insani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yapılan yardımların ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığını bildirdi.

Şefkat Eli’nden Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve zekat yardımı

Şefkat Eli insani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya, Ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere "Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganıyla yurt içinde gıda yardımı ve zekat bağışları ulaştırıldığını duyurdu.
Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Eli insani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yapılan yardımların ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığını bildirdi. Karakaya açıklamasında, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.
Karakaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yardım çalışmaları kapmasında "Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganıyla dünyanın ve Türkiye’mizin dört bir yanında yardıma muhtaç Müslümanların yanında olacağız. Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de ihtiyaç sahiplerine Ramazan-ı Şerif ayı boyunca hayırseverlerin desteklerini ve yardımlarını ulaştırılmaya devam edeceğiz. Kumanya dağıtımları gerçekleştirilecek, iftar sofraları kurulacak, fitre, fidye ve zekat dağıtımları gerçekleştirilecek, yapılan bütün bağışlar cinsine uygun şekilde fıkıh kuralları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek.
Kumanya bedelini 100 lira
Hayırseverlerin, bağışları ile ramazan çalışmalarını başlatan Şefkat Eli Dünyanın dört bir yanında kuracağı iftar sofralarında Müslümanları bir araya getirecek. Kumanya bedelini 100 lira, iftar bedelini de 15 lira olarak belirledi. Hayır sahipleri bağışlarını, başta online olmak üzere sefkateliderneği. org.tr üzerinden birçok yolla derneğe ulaştırabilecekler.”

Şefkat Eli’nden Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve zekat yardımı

Şefkat Eli’nden Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve zekat yardımı

Şefkat Eli’nden Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve zekat yardımı

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
TDK yayınları Trakya ÜniversitesindeTDK yayınları Trakya Üniversitesinde
Eski TBMM Başkanı Çiçek, İmam-ı Azam Mescidi’nin açılışını yaptıEski TBMM Başkanı Çiçek, İmam-ı Azam Mescidi’nin açılışını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında konuşuyor

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında konuşuyor

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.