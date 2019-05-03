Şefkat Eli’nden Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda ve zekat yardımı

Şefkat Eli insani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya, Ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi olmayan ailelere "Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganıyla yurt içinde gıda yardımı ve zekat bağışları ulaştırıldığını duyurdu.

Türk sivil toplum kuruluşu Şefkat Eli insani Yardım Derneği Başkanı Recep Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi yapılan yardımların ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığını bildirdi. Karakaya açıklamasında, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Karakaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yardım çalışmaları kapmasında "Ramazan Paylaşınca Güzel" sloganıyla dünyanın ve Türkiye’mizin dört bir yanında yardıma muhtaç Müslümanların yanında olacağız. Afrika’da Arakanda, Yemen’de, Suriye’de, Filistin ve Gazze’de ihtiyaç sahiplerine Ramazan-ı Şerif ayı boyunca hayırseverlerin desteklerini ve yardımlarını ulaştırılmaya devam edeceğiz. Kumanya dağıtımları gerçekleştirilecek, iftar sofraları kurulacak, fitre, fidye ve zekat dağıtımları gerçekleştirilecek, yapılan bütün bağışlar cinsine uygun şekilde fıkıh kuralları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek.

Kumanya bedelini 100 lira

Hayırseverlerin, bağışları ile ramazan çalışmalarını başlatan Şefkat Eli Dünyanın dört bir yanında kuracağı iftar sofralarında Müslümanları bir araya getirecek. Kumanya bedelini 100 lira, iftar bedelini de 15 lira olarak belirledi. Hayır sahipleri bağışlarını, başta online olmak üzere sefkateliderneği. org.tr üzerinden birçok yolla derneğe ulaştırabilecekler.”