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Şefkatli eller kalpleri ısıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Derneği, yaklaşan kış ayları öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteğinde bulunuyor.Hayırsever bağışçıların katkılarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kış mevsiminde üşümemelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, “Bizim gayemiz, gönül dostlarımızla birlikte minik yüreklerin yüzlerinde tebessüm olabilmektir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Derneği, yaklaşan kış ayları öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteğinde bulunuyor.
Hayırsever bağışçıların katkılarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kış mevsiminde üşümemelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı, “Bizim gayemiz, gönül dostlarımızla birlikte minik yüreklerin yüzlerinde tebessüm olabilmektir. Bu maksatla soğuk kış günlerinde buz gibi havalarda okullarına gitmeye çalışan çocuklarımızı soğuktan ve yağışlardan koruyabilmek için dernek yönetimi ve üyelerimizle bu çalışmayı başlattık. Kampanyamıza destek vermek isteyen duyarlı tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

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