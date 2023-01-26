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  4. Şeftali bahçesinden 1500 yıllık tarih çıktı! 'Parlayan bir cisim gördüm...'

Şeftali bahçesinden 1500 yıllık tarih çıktı! 'Parlayan bir cisim gördüm...'

26.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü tarihi şehir İznik’te şeftali tarlasında çalışma yapan çiftçi Özkan Yılmaz, sikke ve üzerinde işaret bulunan tarihi eserler buldu. 1500 yıllık Bizans dönemi hazinesine ait olduğu iddia edilen eserler Yılmaz tarafından müzeye bırakıldı. Yılmaz, "Burada şeftali diplerini kazıyordum. Parlayan bir cisim gördüm. Bir de yanında ufak ufak paralar var. Parayı yemiş gibi olmayalım dedim" ifadelerini kullandı.

Şeftali bahçesinden 1500 yıllık tarih çıktı! 'Parlayan bir cisim gördüm...'

4 medeniyete başşehirlik yapmış Unesco’ya aday Bursa’nın İznik ilçesinde kendine ait şeftali tarlasında budama çalışması yapan Özkan Yılmaz, 4 adet sikke ve üzerinde haç ve çocuk kabartmaları bulunan tablete benzer tarihi bir parça buldu.

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Bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim edeceğini açıklayan 30 yaşındaki Özkan Yılmaz, “Burada şeftali diplerini kazıyordum. Parlayan bir cisim gördüm. Bir de yanında ufak ufak paralar var. "Parayı yemiş gibi olmayalım" dedim. Müzeye teslim edeceğim. Daha önceden de burada çapa yaparken tarihi çatallar bıçaklar ve çini parçaları çıkıyordu. Gerçekten İznik’in taşı toprağı tarih ve altınmış. Biz bunu yaşayarak gördük” dedi.

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Yılmaz; bulduğu eserleri İznik Müzesi’ne teslim etti. Eserlerin Bizans dönemi hazinesine ait olduğu iddia ediliyor.

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İHA

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