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Şeftali bahçesinden Roma dönemi kilisesi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Akçakıl köyünde Osman Aydın isimli vatandaşa ait şeftali bahçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilmesinin ardından Çanakkale Müze Müdürlüğü bölgede kurtarma kazısı başlattı.

Şeftali bahçesinden Roma dönemi kilisesi çıktı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Akçakıl köyünde Osman Aydın isimli vatandaşa ait şeftali bahçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilmesinin ardından Çanakkale Müze Müdürlüğü bölgede kurtarma kazısı başlattı.
Geçtiğimiz hafta başlatılan kazıların ardından şeftali bahçesinde kiliseye ait olabileceği düşünülen kalıntılar ve tabanda kullanılan bir mozaik keşfedildi.
Geçtiğimiz yıl defineciler şeftali bahçesinde kazı yapmaya başlayınca köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bölgede kurtarma kazısı başlattı. Üç arkeolog tarafından yürütülen kazıda köylüler de işçi olarak çalışıyor.
Akçakıl köyünde büyük heyecan yaratan kazıda, bir kiliseye ait olduğu belirtilen Roma dönemi kalıntılarına rastlandı. Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi. Bulunan mozaik üzeri bir örtüyle örtülerek sır gibi saklanırken, buluntular buranın bir kilise olacağına işaret etti. Ancak kazı ekibi bir açıklama yapmaktan kaçındı.
SKEPSİS ANTİK KENTİ'NE YAKIN
Akçakıl köyünde bulunan tarihi kalıntıların bir kilometre uzağında Roma ve Bizans döneminde önemli bir merkez olan Skepsis antik kentinin olması dikkat çekti. Piskoposluk merkezinin bu alanda olduğuna dair daha önce bulgulara rastlandığı, ayrıca Roma döneminde de bağımsız para basabilen şehirler arasında olduğu ileri sürülen Skepsis antik kentine bağlı hamam kalıntılarının da şuan kazı yapılan yere 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Şeftali bahçesinden Roma dönemi kilisesi çıktıŞeftali bahçesinden Roma dönemi kilisesi çıktıŞeftali bahçesinden Roma dönemi kilisesi çıktı

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