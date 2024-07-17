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Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir, mideye iyi gelir mi?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.07.2024 02:09
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En sevilen yaz meyvelerinden biri olan ve adı Bursa şehri ile özdeşlemiş olan şeftali, gülgiller familyasından, lezzetli, hoş kokulu ve aynı zamanda şifa deposu olarak kabul edilen bir yaz meyvesidir. Dünya genelinde çok sık yetiştirilen ve tüketilen şeftalinin insan sağlığı için faydalı birçok vitamin ve mineraller içermektedir.

Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir, mideye iyi gelir mi?

Ilıman iklimde daha rahat yetişen, genelde ağacı 30 yıl kadar yaşayabilen, ülke genelinde en çok Bursa’da ve Akdeniz şehirlerinde tarımı yapılan şeftali; genelde 2 ya da 2,5 metre boyundaki ağaçlarda yetişir. Türkiye’de bilinen ve tespit edilen 60'tan fazla türü olduğu bilinmektedir. Çekirdeğinden kabuğuna birçok faydası bulunan şeftali meyvesi, kolonya, krem, parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinin hammaddesi olarak da kullanılabilmektedir.

Ayrıca şeftalinin çayı, yağı ve suyu da faydalı ve kullanışlıdır. Çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra çekirdeğinden hayvan yemi olarak da yararlanılabildiği gibi hem çekirdeği hem de kabuğu bazı durumlarda yakıt olarak da kullanılabilmektedir.

Şeftali neye iyi gelir? Şeftalinin faydaları nelerdir?

Bol miktarda vitamin ve mineraller içeren şeftalide bir insan vücudunun günlük ihtiyacını karşılayacak oranlarda A ve B vitaminleri, potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum da bulunmaktadır. İyi geldiği ve faydalı olduğu durumlardan ve sorunlardan bazılarının şunlar olduğuna inanılmaktadır:

  • İdrar söktürücüdür.
  • Safra kesesi sorunlarına iyi gelir.
  • Karaciğerin hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur.
  • Kanser hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunur.
  • Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
  • Kanı temizleme özelliği vardır.
  • Cildi korur, cilde parlaklık, tazelik ve nem kazandırır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun çeşitli hastalıklara karşı direncini artırır.
  • Kırışıklıkları azaltır.
  • Yaşlanma etkilerini geciktirir.
  • Vücutta yer alan kolajen sentezini destekleyici etkisi vardır.
  • Hazmı kolaylaştırır.
  • Sindirim sistemine yardımcıdır.
  • Böbrek hastalıklarına ve böbrekte oluşacak kum ve taş gibi durumlara karşı faydalı etkisi vardır.
  • Orta boydaki 1 şeftalide yaklaşık olarak 40 kalori bulunması nedeniyle kilo vermek isteyenlerin de tercih ettiği bir meyvedir.
  • Şeftali çekirdeğinin faydaları da bulunur, çekirdek bazı işlemlerden geçirilir ve hayvan yemi olarak kullanılabilir.
  • İçerdiği vitaminleri suyu sıkılarak alabilmek de mümkündür. Şeftali suyunun faydalarının başında içerdiği C vitamini ile verdiği enerjidir.

Şeftali mideye iyi gelir mi?

Yumuşak bir dokusu olan, daha çok kabuksuz olarak tüketilen şeftali mideye de çeşitli faydalar sağlar. Sindirim sistemini sakinleştirici ve düzenleyici etkisi sayesinde tüketen kişinin rahatlamasına da yardımcı olur. Şeftali faydaları şeftalinin hangi formda tüketildiği ve kullanıldığı fark etmeksizin geçerlidir.

Şeftali yemenin faydalarından biri de mideyi rahatlatmasıdır. Gastirite ve çeşitli mide sorunlarına da iyi geldiği kabul edilen şeftali mideyi rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ayrıca metabolizmayı da çalıştırır. Sindirim sistemini destekleyici bir bitkidir.

Her ne kadar çok faydalı olsa da bilinçli ve belli miktarlarda tüketilmesi gereken şeftali aç karnına da yenebilen bir meyvedir. Aç karnına şeftali yemenin faydaları konuşulsa da tek başına ve aç karnına yemekten ziyade başka şeylerle birlikte tüketmek daha doğru olacaktır.

Şeftali ne kadar tüketilmeli?

Genel olarak şeftali, mevsiminde günde 1 adet olacak şekilde tüketilmesi önerilen bir meyvedir. Ancak yine de bazı kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir. Çünkü bazı alerjik bünyelerde çeşitli yan etkiler de görülebilir.

Eğer kişilerin herhangi bir alerjik reaksiyon durumu yoksa, yaz aylarında her gün 1 şeftali yiyerek insan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve mineralleri şeftali aracılığı ile alabilirler.

Şeftalinin zararları nelerdir?

Çok yararlı bir meyve olduğu hâlde, aşırı tüketilmesi durumunda şeftali de çeşitli zararlara neden olabilir. Öncelikle çok iyi yıkanması ve mümkünse kabuklarını soyulması gerekir. Çünkü kabukları hazmı zorlaştırabilir ya da sindirimi zor olabilir. Hassas durumları olanlar, bünyesi çok dayanıklı olmayanlar, cilt problemleri yaşayanlar başta olmak üzere şeftali tüketiminin gereğinden fazla olmamasına herkes dikkat etmelidir. Şeftalinin olası zararları ve oluşturabilecekleri bazı olumsuz durumlar şunlardır:

  • İshal
  • Mide bulantısı
  • Karın ağrıları
  • Ciltte kızarıklık ve kaşıntı
  • Boğaz bölgesinde bazı sorunlar (Kaşıntı gibi)

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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şeftali
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