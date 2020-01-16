HABER
  4. ŞEGAFED Başkanı Dalkalı: “Vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda ettik, etmeye devam edeceğiz”

ŞEGAFED Başkanı Dalkalı: “Vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı feda ettik, etmeye devam edeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Gazi Caner Dalkalı, “Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı karşılıksız feda ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda şehit ve gazilerle ilgili yaptığı, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır.

Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) Başkanı Gazi Caner Dalkalı, “Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı karşılıksız feda ettik, etmeye de devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda şehit ve gazilerle ilgili yaptığı, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır. Onların her meselesi ile ilgilenmek en başta gelen görevimizdir. Bazı gazilerimizin vazife malulü aylığı için sıkıntılar vardı. Bu sıkıntı için yasa teklifi hazırladık. En kısa sürede bu teklif de Meclise gelecek" açıklaması üzerine ŞEGAFED Başkanı Gazi Caner Dalkalı, tüm şehit yakınları ve gaziler adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dalkalı, Türk milletinin vatanı, ezanı ve bayrağı için her şeyi göze alabileceğini belirterek, “Türk milleti şanlı tarihi boyunca millet olma bilinci ile Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz’da bağımsızlığını, vatanını, bayrağını, ezanını ve topraklarını korumak için birlik ve beraberlik ruhuyla kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz 2016’da hain FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsüne karşı vatanımızı savunmak için şehit Ömer Halisdemir’den tanksavar Metin Doğan’a, Özel Harekatta şehit olan polislerimiz ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç’a, şehit polisimiz Muhammet Oğuz Kılınç’a ve toplamda cennet mekan 251 şehidimizin yanında 2 bin 734 gazimizle hain darbe girişimi, şanlı tarihimizde de olduğu gibi kahraman milletimizin, kanını ve canını vatanımıza feda etmesiyle püskürtülmüştür. Bu uğurda dökülen kanlarımız, bağımsızlığımız ve vatanımızın ölümsüz bekçileridir. Bizler şehit yakınları ve gaziler olarak bu cennet vatanımızda ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatanımıza namahrem eli değmesin diye canımızı karşılıksız feda ettik, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazilerin malullük maaşı sıkıntısı için yasa teklifi hazırlandığı haberi üzerine duyulan memnuniyeti dile getiren Dalkalı, “Gazilerimizden bazılarının malul aylığı ile ilgili sorunların çözümünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milli idarenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 14 Ocak tarihindeki açıklamaları bizleri ve gazi kardeşlerimizi çok mutlu etti. Şehit yakınları ve gaziler olarak bizlerin sıkıntılarını dert edinerek çözümlemede her daim desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
ŞEGAFED Başkanı Dalkalı önderliğinde düzenlenen basın toplantısına ŞEGADEF Başkan Vekili Salih Çetin, Yönetim Kurulu üyelerinden şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, ikiz şehitlerin babası Ali Oruç, şehit babası Zeki Kılınç, Murat Gültomruk, Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmet Erdoğan, 15 Temmuz’da tankın altına yatan Metin Doğan katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Filipinler’de Taal Yanardağı hala aktifFilipinler’de Taal Yanardağı hala aktif
Enez'de 31 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 31 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.