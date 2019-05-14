Şehadet haberi Alanya’daki anneye ulaştı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin acı haberi Alanya’nın Alanya ilçesindeki ailesine verildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Batıntepe üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit düştü. Zencirli’nin acı haberi yetkililer tarafından Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi 136 Sokak’ta oturan annesi Leyla Çelik’e verildi. Şehidin annesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. 112 ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Aslen Kırşehirli olan şehit Zencirli’nin ailesinin 5 çocuğundan biri olduğu ve annesiyle ikamet ettiği belirtildi. Bekar olan Zencirli’nin anne ve babasının ayrı olduğu kaydedildi. Zencirli’yi uğurlama töreninin ise bugün saat 17.00’de Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı’nda gerçekleşeceği öğrenildi.

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