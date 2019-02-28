Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak öldürülen Esma Biltaci'nin annesi Sena Biltaci, "Şehadet olmasaydı Esma'nın ayrılığına sabretmek mümkün olmazdı. Şehadeti bir kazanç olarak görüyoruz. Şehitlerin cennette olduğu düşüncesi kalbimizi ferahlatıyor." dedi.

KONYA İHH İnsani Yardım Derneğinin daveti üzerine kente gelen Sena Biltaci, Konya Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen programda, kızı Esma'yı anlattı.

Kızının direnişin sembolü haline geldiğini ve Türkiye'de duyulan sevginin kendisini sevindirdiğini aktaran Biltacı, "Allah, beni şehit annesi olmakla şereflendirdi. Esma'ya hamileyken hacca gittim. Sefa ve Merve arasında say yaparken ve Kabe'de Allah'a çok dua ettim. Beni bir kız çocuğuyla şereflendirmesini, ondan üstün özelliklerde evlat vermesini diledim. Esma, saliha genç bir kızdı. Bütün güzel özelliklere sahipti." diye konuştu.

- "Şehadet olmasaydı, sabretmek mümkün olmazdı"

Biltaci, aradan çok uzun süre geçmesine rağmen kızını hatırından çıkarmasının mümkün olmadığını belirterek, şöyle konuştu: