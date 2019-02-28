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"Şehadeti bir kazanç olarak görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak öldürülen Esma Biltaci'nin annesi Sena Biltaci: - "Şehadet olmasaydı Esma'nın ayrılığına sabretmek mümkün olmazdı. Şehadeti bir kazanç olarak görüyoruz. Şehitlerin cennette olduğu düşüncesi kalbimizi ferahlatıyor"

Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak öldürülen Esma Biltaci'nin annesi Sena Biltaci, "Şehadet olmasaydı Esma'nın ayrılığına sabretmek mümkün olmazdı. Şehadeti bir kazanç olarak görüyoruz. Şehitlerin cennette olduğu düşüncesi kalbimizi ferahlatıyor." dedi.

KONYA İHH İnsani Yardım Derneğinin daveti üzerine kente gelen Sena Biltaci, Konya Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen programda, kızı Esma'yı anlattı.

Kızının direnişin sembolü haline geldiğini ve Türkiye'de duyulan sevginin kendisini sevindirdiğini aktaran Biltacı, "Allah, beni şehit annesi olmakla şereflendirdi. Esma'ya hamileyken hacca gittim. Sefa ve Merve arasında say yaparken ve Kabe'de Allah'a çok dua ettim. Beni bir kız çocuğuyla şereflendirmesini, ondan üstün özelliklerde evlat vermesini diledim. Esma, saliha genç bir kızdı. Bütün güzel özelliklere sahipti." diye konuştu.

- "Şehadet olmasaydı, sabretmek mümkün olmazdı"

Biltaci, aradan çok uzun süre geçmesine rağmen kızını hatırından çıkarmasının mümkün olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Acı çekiyorum çünkü kızımı kaybettim ama onu Allah katında kazandım. Ahirette iyi makamda olduğuna, Allah'ın onu Firdevs cennetinde ağırladığına inanıyorum. Şehadet olmasaydı, Esma'nın ayrılığına sabretmek mümkün olmazdı. Şehadeti bir kazanç olarak görüyoruz. Şehitlerin cennette olduğu düşüncesi kalbimizi ferahlatıyor. Bana Esma'yı nasıl yetiştirdiğimi soruyorlar. Tam tersi ben Esma'dan çok şey öğrendim. Allah, şehitlerimizi bize hayatı ve ölümü öğretmeleri için gönderiyor. Allah, güzel ve salih amellerinden dolayı şehitlere bu makamı nasip ediyor. Kendilerini katında ağırlamak için yanına alıyor. Esma'nın şehadeti ile seviniyoruz. Esma'yı görmeden ve tanımadan nasıl bu kadar sevdiniz. Allah, samimiyetini ve ihlasını bildiği için kullarına sevdirdi. Esma'ya Türkiye'de ve tüm İslam dünyasında olan sevgiyi bu şekilde açıklayabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Esma Biltaci rabia meydanı şehadet

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