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Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Afrin’de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami’de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlidi Şerif okutuldu.

Afrin’de haince yapılan pusuda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, şehadetinin yıl dönümünde okunan Mevlid-i Şerif ve düzenlenen programla rahmetle anıldı.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Cami’de Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için Mevlidi Şerif okutuldu. Afrin’de haince yapılan pusuda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış için düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Diren ve İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında dualar edilerek şehitlerimize rahmet dilendi. Ayrıca Şehit İbrahim Imış’ın ailesi tarafından Mevlidi Şerif öncesi programa katılan vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı

Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı
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