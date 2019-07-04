Seher'in gelinlik hayali gerçekleşti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde esnaflık yapan İrfan Güçlü, evlerindeki tül perdeleri keserek gelinlik yapan down sendromu kızı Seher Güçlü'nün (24) gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için düğün yaptı.

Ortaca'da bisiklet tamirciliği yapan İrfan Güçlü, kızı Seher'in çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu gelinlik giyme arzusunu gerçekleştirerek, bir düğün salonunda, bin 500 kişinin katıldığı bir düğün yaptı. Genç kızın eğitim gördüğü özel eğitim merkezince kına eğlencesi düzenlenirken, balo ise baba Güçlü tarafından yapıldı. Kınada bindallı, baloda ise gelinlik giyen Seher'in düğün eğlencesinde, gelin konvoyu, takı ve gelin alma merasimi de yapıldı.

Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, Seher Güçlü'nün eğitim gördüğü özel eğitim kurumunun müdürü Eylem Tan ve çok sayıda davetlinin katıldığı baloda, anne Emine Güçlü, kız kardeşi Eylül Güçlü başta olmak üzere davetliler duygu dolu anlar yaşadı.