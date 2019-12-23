Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, içinde 2 metre derinliği olan bir havuzun da bulunduğu 6 odalı ve tek girişli bir mağara bulundu. Mağarada yapılan aramalarda ise mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Bölgede yapılan arazi aramalarında ise 6 odası bulunan bir doğal mağara tespit edildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Operasyon kapsamında; 22.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet doğal mağara (Tek girişli, 6 odalı, 1 adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6x6 ebadında yaklaşık 2 metre derinliğinde su havuzu), 8 battaniye, 6 halıfleks (1,5x 3 ebadında), 1 katalitik soba, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kadın iç çamaşırı, 2 polar mont, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 adet 30 metrekare branda, 1 çatı sacı, 1 kazma, 8 adet 8’li pil bloğu, 1 bomba atar mühimmatı, 2 adet 81’lik havan mühimmatı, 1 adet 105’lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir. "

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara savcı talimatı ile el konulduğu belirtilirken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

