HABER

Sehi bölgesinde içinde havuz olan 6 odalı mağara bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

BİTLİS'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, içinde 2 metre derinliği olan bir havuzun da bulunduğu 6 odalı ve tek girişli bir mağara bulundu.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, içinde 2 metre derinliği olan bir havuzun da bulunduğu 6 odalı ve tek girişli bir mağara bulundu. Mağarada yapılan aramalarda ise mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Bölgede yapılan arazi aramalarında ise 6 odası bulunan bir doğal mağara tespit edildi. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Operasyon kapsamında; 22.12.2019 günü icra edilen faaliyette; 1 adet doğal mağara (Tek girişli, 6 odalı, 1 adet 7x7, 4 adet küçük oda ve 6x6 ebadında yaklaşık 2 metre derinliğinde su havuzu), 8 battaniye, 6 halıfleks (1,5x 3 ebadında), 1 katalitik soba, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kadın iç çamaşırı, 2 polar mont, 2 çift ayakkabı, 1 puşi, 1 adet 30 metrekare branda, 1 çatı sacı, 1 kazma, 8 adet 8’li pil bloğu, 1 bomba atar mühimmatı, 2 adet 81’lik havan mühimmatı, 1 adet 105’lik obüs mühimmatı ele geçirilmiştir. "
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara savcı talimatı ile el konulduğu belirtilirken, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
Genç Kızılay ‘iyilik’ ruhunu öğrencilere anlattıGenç Kızılay ‘iyilik’ ruhunu öğrencilere anlattı
Battaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiasıBattaniyeyle örtülü cansız bedeni bulunan işçinin intihar ettiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

Hastanelerin acil servisleri doldu taştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.